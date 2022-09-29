CHP’li başkana terör gözaltısı

Mersin'dePKK'lı iki kadın teröristin polisevine gerçekleştirdiği ve polis memuru Sedat Gezer'in (48) şehit olduğu, biri polis 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliği tespit edilen 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan isimli PKK'lı terörist ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti. Birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.Öte yandan Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki Tece Polisevi'ne yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. PKK terör örgütü ile iltisaklı oldukları ve örgütün ildeki birçok yasadışı faaliyetine katıldığı belirlenen 30 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ve 17 belediye çalışanı da yer alıyor. Operasyonda Gündeş ile çok sayıda belediye personelinin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile fotoğrafı olduğu belirlendi.