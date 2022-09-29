Hedef 500 bin yazılımcı

Ücretsiz, eğitmensiz, birbirinden öğrenme yönteminin uygulandığı 42 yazılımcı okulları Türkiye'de eğitim alanında paradigma değişimi yaratmayı hedefliyor. Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkarırken uluslararası rekabet gücünü de artırmayı hedefleyen stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen 42 Yazılımcı Okulları, ülkemiz için kritik öncelikte olan yapay zekâ teknolojileri ile mobilite, sanayi, finans, 5G ve iletişim sektörlerinin ihtiyaçları başta olmak üzere dijital dönüşümü sağlayacak tüm alanlarda yazılımcı gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. Eğitimlerin sürdüğü Türkiye Açık Kaynak Platformu Direktörü Sertaç Yerlikaya, "18 yaş üstü herkes bizim eğitimlerimize başvurabilir. Buraya gelen öğrencilerin yazılım ile ilgili herhangi bir bilgisi olmasına gerek yok. Her yaştan ve Türkiye'nin farklı yerlerinden kişiler katılıyor. Buraya gelenlerin yüzde 35'i daha önce hiç kodlama yapmamış kişiler. Her yaş grubu ve çeşitli mesleklerden kişiler başvurusunu yaptıktan sonra online sınavlara girip kampüslerimize çağrılıyorlar. Bizim hedefimiz birçok projeyle Türkiye'de 500 bin yazılımcı olmasını sağlamak" dedi

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER

Bilişim Vadisi ve Vadistanbul'da yer alan toplam 750 oturum kapasiteli okullar, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ortaklığında güdümlü proje desteği fonla kuruldu. 7 gün 24 saat eğitim veren okullarda, öğrenciler, Platform üyelerinin desteğişle eğitimlerini ücretsiz olarak tamamlıyor. Eğitim sürecini aktaran Yerlikaya, "42 Okullarına başlamak için öğrencilerin iki online test ve bir aylık havuz eğitiminden oluşan aşamayı başarıyla tamamlaması gerekiyor. Vadistanbul'da yer alan 42 İstanbul'da 22 bin 855 başvuru arasından test ve havuz süreçlerini başarıyla geçen toplam 361 kayıtlı öğrenci bulunuyor. Bilişim Vadisi'nde yer alan 42 Kocaeli'de ise 9604 başvuru arasından test ve havuz süreçlerini geçerek ana eğitime hak kazanan toplam 196 öğrenci eğitim alıyor. Çeşitli dönemlerde düzenlenen havuz eğitimlerine ise 18 Temmuz itibariyle İstanbul'da 310 kişi, Kocaeli'de ise 237 kişi kayıt oldu. Eğitimler 4 hafta süreyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN HER YERİNDE İŞ İMKANI

Hem Türkiye'de hem de yurtdışında yazılımcıların rahatça iş bulabildiğine değinen Yerlikaya "Programın belli dönemlerinde yer alan ve en az dört ay süreli iki staj uygulaması da öğrencilere hem iş hayatında tecrübe edinme hem de yetkinliklerini gösterme imkânı sunuyor. Öğrencileri, Türkiye Açık Kaynak Platformu bünyesindeki şirketlerle bir araya getirecek yapılar da kurularak öğrenci-firma eşleşmesi okul tarafından sağlanıyor. Programda ilk yıl tam zamanlı eğitim alındıktan sonra öğrenciler başlangıç düzeyinde bir yazılım geliştirici pozisyonunda işe başlayabilecek yetkinliğe sahip olabiliyor. Sonraki yıllarda okulda yarı zamanlı olarak eğitimine devam ederek uzmanlaşma ve aynı zamanda işe devam etme olanağı sağlanıyor. Program her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre ilerlediğinden toplam eğitim süresi ortalama 3,5-5 yıl olarak değişkenlik gösterebiliyor" şeklinde konuştu.