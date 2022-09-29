İşte CHP’nin sözde gazetecileri

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında bir polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın yer aldığı CHP'ye ait Tutuklu Gazeteciler Raporu'ndan başka teröristler de çıktı. 2013'te CHP'li vekiller Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in hazırladığı raporda, terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen sözde gazeteci kılığındaki örgüt üyeleri yer alıyor. Raporda 47 KCK-PKK-DYG, 9 DHKP-C ve 4 MLKP üyesinin adı geçiyor. Raporda CHP'nin serbest bırakılmasını isteği isimlerin terör örgütün adına yürüttükleri eylemler ortaya çıktı. İşte o isimlerden bazıları ve katıldıkları eylemler:Rapora, MLKP terör örgütü yöneticiliğinden tutuklu olarak girdi. "Baran Serhat" kod adını kullandı. 2014'te cezaevinden çıkarak Suriye'de PKK/YPG saflarına katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı" kategoride aranırken, PKK saflarından Suriye'de çatışırken aracına konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.Terör örgütü MLKP adına faaliyette bulundu. A.A. adlı şüpheliyle birlikte kaldığı hücre evinde değişik çapta ateşli silahlarla yakalandı. 31 Temmuz 2001'de Kadıköy'deki Kalamış Marina'ya patlayıcı madde koymak, 24 Ocak 2003'te Eyüpsultan'daki Akbank Topçular Şubesi'nin silahlı soygunu, 17 Mart 2003'te ise Maltepe'de iki kişinin silahlarının gasp edilmesinden hüküm giydi.DHKP-C üyeliğinden hükümlü. 2 Nisan 1992'de Akbank Eyüpsultan Şubesi'nin silahlı soygunu, 18 Şubat 1992'de polis Bülent Ustun ve bir bekçinin öldürülmesi, yine aynı tarihte Kartal'da Tekel satış deposunun bombalanması, 16 Ekim 1991'de ANAP Pendik ilçe binasının bombalanması, 5 Nisan 1992'de 4 polis memuru ile silahlı çatışma, yaralama ve öldürme eylemleri, 27 Mart 1991'de Ataköy'de bir helikopterin bombalanması, 7 Nisan 1992'de Alibeyköy Polis Karakolu'nun bombalanması, 19 Nisan 1992'de Atışalanı Ekipler Amirliği'ne silahlı saldırı suçlarından hüküm giydi. CHP'nin raporuna "katıldığı eylemlerden ve yaptığı haberlerden ceza aldığını belirtiyor" ibaresi eklendi.PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın bölge sorumluluğundan tutuklandı. Adana'da terör amaçlı eylemler ile yasadışı gösterileri organize etti. PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundu.PKK'ya üye olmak, dağ kadrosuna eleman kazandırmak için çalışmalar yapmak, bu amaçla S.A. isimli şahsı İstanbul'dan Van'a, oradan da Yüksekova'ya götürmeye çalışmak suçlarından tutuklandı.TKPML-TİKO PKK terör örgütü üyesi Erdal Süsem, 21 Mart 2000'de Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine silahla ateş açmak, H.B. isimli bir gazino sahibini silahla yaralamak ve örgüt adına haraç almak suçlarından hüküm giydi.PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için çalışmak ve bu kapsamda 18 yaşından küçük çocuk G.S.'nin örgüte katılımını organize etmek, Muş'ta örgüt talimatıyla örgüt lehine eğitim faaliyetleri düzenlemek ve örgüt kararlarını internet üzerinden örgüt üyeleriyle paylaşmak ve uygulamaya geçirmek suçundan hüküm giydi.PKK'ya yardım etmek ve örgütün silahlı dağ kadrosuna katılmak isteyen Z.K. adlı kişiye yardım etmekten suçlandı. Güvenlik takibinden kurtulmak için Z.K.'yi sakladığı gerekçesiyle hüküm giydi.