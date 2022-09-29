Polislere 27 bin TL maaş promosyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yaptığı yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokolde yeni gelişmeleri duyurdu. Protokole göre, tüm personele tek seferde peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti olmadan 27 bin lira ödenmesi karara bağlandı. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada her personele tek seferde 27 bin lira ödenmesi kararının 1 Kasım'da yürürlüğe gireceği bildirildi. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi tamamlanmamış promosyon protokollerinin iptal edilerek yeni protokole dahil edileceği duyuruldu.