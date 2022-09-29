Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
Giriş Tarihi: 29.9.2022 19:41 Son Güncelleme: 29.9.2022 20:05

SON DAKİKA | İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

SON DAKİKA | İznik’te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İznik'te 102 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliğine katılarak açıklamalarda bulundu. İlk 3 etkinliğin Kırgızistan'da yapıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebelik kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz." dedi.

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik kentinde 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı yaşanıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi ilgi gösteriyor. Ekinliğin resmi açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dünya Göçebe Oyunları'nın ilki Kırgızistan'da ata topraklarında yapılmıştı. Dİğer iki oyunlar da Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinliğimizin dönrdüncüsü de İznik'te gerçekleştiriliyor. Esasında 2020 yılında yapılması planlanan etkinliği koronavirüs salgını nedeniyle bu zamana erteledik.

"HEPİMİZE KÜLTÜREL DİPLOMASİ KAPISI AÇACAK"

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebelik kültürünün kaybolup gitmesine rıza gösteremeyiz. Göçebe oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonu açısından önemli görüyorum. Oyunlara katılan ülkelerle bu organizasyon vesilesiyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum."

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SON DAKİKA | İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
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