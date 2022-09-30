Bu kışı rahat geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. TESK'in 2 milyonu aşan üye sayısıyla beşeri ve iktisadi hayatın temel direklerinden biri olduğunu kaydeden Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:20 yılda esnaf ve sanatkârlar lehine yaptığımız düzenlemeler saymakla bitmeyecek kadar çok. Yatırım kredilerinde kamu bankalarının kapısını aşındırın. Özel sektör bankaları ne yapar eder, bilmem. Ama kamu bankalarına talimatım var. O da nedir; yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, onlara gerekli desteği vereceksiniz. Ben buradan tüm kamu bankalarına sesleniyorum: Siz kolaylaştırıcı olacaksınız, zorlaştırıcı olmayacaksınız. Dolayısıyla da size böyle bir kredi için başvuran esnafım olduğu zaman, sanatkârım olduğu zaman onlara da imkânlarınız neye elveriyorsa bu desteği kredi konusunda sağlayacaksınız. Herhalde Ziraat, Vakıf, onlar da şimdi bu dediklerimi duymuştur.Üretimi, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerini her alanda görüyoruz. Türkiye'nin, göreve geldiğimizde 36 milyar dolarlık ihracatı vardı. Ama şimdi 250 milyar doları geçen, 300 milyar dolara giden bir ihracat seviyesine yükseldik. İmalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor.Bütün Avrupa ülkeleri şu anda kışı nasıl atlatacakları konusunda düşünce içine girdiler. Ama Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı, böyle bir derdimiz var mı? Yok. Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın birçok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Dahası Türkiye ekonomi modelimizin katkısıyla bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Bizzat devlet başkanı düzeyinde yapılan enerji tasarrufu çağrılarını sizler de yakından takip ediyorsunuz. Parlamentoda yorgan, battaniye dağıtıyorlar. Türkiye olarak gerek enerji arz güvenliğimizi garanti eden boru hattı projeleriyle gerek yapmış olduğumuz anlaşmalarla, gerek sıvılaştırılmış doğal gaz depolama alanlarımızla, gerek Karadeniz, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj ve arama faaliyetleriyle bu sancılı döneme nispeten rahat giriyoruz.Gelişmiş ülkeleri dahi alabora eden küresel fırtınadan ister istemez biz de etkileniyoruz. Salgın döneminde tedarik zincirindeki kırılmaların, üretimdeki aylar boyu süren aksamaların yansımalarını şimdi çok daha net görebiliyoruz. Avrupa'dan Amerika'sına tüm dünya son 50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmektedir. Şu anda İngiltere'de sterlin patladı. Nereden nereye geldi. Övünüyorlardı; 'Biz şuna karşı şu kadar değerliyiz, buna karşı bu kadar değerliyiz'. Ama şimdi bugün aldığımız haberlerle patladılar.Hayat pahalılığı ve enflasyon konusunu çözmek için çalışıyoruz. 20 yıldır insanımızı enflasyona nasıl ezdirmediysek bugün de tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatlarından ücretli çalışanlara yönelik maaş zamlarına, sosyal destek programlarımızdan hibe, teşvik ve desteklere kadar pek çok tedbirle toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz.Birlikte üretmek ve birlikte çalışmak suretiyle ülkemizin makroekonomik hedeflerine ulaşması en büyük arzumuzdur. Varsın birileri millete hizmet diye musluk açmaya devam etsin. Musluk açmaktan başka hüneri yok. Onunla övünüyor. Varsın birileri temel atma veya atmama törenleriyle milletin karşısına çıksın, komik duruma düşsün.Faiziyüzde 12'ye düşürdük ama yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Benim en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir ve şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Şu anda Halkbank Genel Müdürü karşımda duruyor ve Merkez Bankamızla bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki para politikası kurulları toplantılarında bunun daha da inmesi gerektiğini telkin ediyorum. Aramızda maalesef faiz politikasını, yüksek faizi savunanlar yok mu? Var. Başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyorlar ama Cumhurbaşkanı'nız yüksek faizi savunmuyor, tam aksine düşük faizi savunan bir politika güdüyor. Burada enflasyonla bir mücadelemiz var. İnşallah yılbaşından sonra bu enflasyonun da düşük faiz ile ineceğine inanıyorum.Her ne kadar muhalefet diğer projelerimiz gibi 'İlk Evim, İlk İşyerim' kampanyamıza da ilk günden itibaren kara çalsa da vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyor ve şu anda 5 milyonu aşan müracaat var. Buralarda zaten arsa tahsisi konusunda en az 1 milyon ama bunun üstü olabilir, arsa tahsisi ile vatandaşımız orada kendine konut mu yapar, kendine ait evini mi yapar, işyerini mi yapar; bütün bunları yapmak suretiyle bu projeyi de hayata geçireceğiz. Ve işyerlerini uygun ödeme şartlarıyla ticaret emekçisi kardeşlerimize sunacağız.TicaretBakanı Mehmet Muş ise konuşmasında, "Bin yıllık ahiliğin temsilcileri esnaf ve sanatkârlarımız hangi alanda desteğe ihtiyaç duyarsa o alanda gerekli desteği sunmak için var gücümüzle elimizdeki imkânları seferber ediyoruz. Ülkemizde esnaf ve sanatkârların korunması için adımlar atıldı. Pek çok iyileştirme ve destek hayata geçirildi. Gelir kaybı ve kira desteği ilk olarak verildi. 4.6 milyar lirayı aşan tutar destek olarak esnafa aktarıldı" dedi.