CHP’li belediyelerden ihalesiz sipariş yağıyor! SABAH Güneşin Kadınları’nın izini sürdü...





'MANSUR YAVAŞ YOLU'



Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifi'nin ürettiği ürünleri büyükşehir belediyelerine satmasının etik olmadığı ifade edildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bala Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Karaca, "İYİ Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nca kooperatif kuruyor ve kendi belediyelerine ihalesiz ürün vererek kendi teşkilatlarına gelir elde ediyorlar. Bugün Halk Ekmek ve Başkent Market'e gittiğimizde ürünlerin piyasaların üstünde satılan mallar var. GİMAT'tan aldıkları ürünleri paketlenip logoyu bastırıp direk Başkent Marketlere getiriyorlar.

Kooperatif aracı kullandığı için halk ekmek fiyatları daha yüksekten satmak mecburiyetinde kalıyor. Tam arka sokaklarındaki GİMAT'a gitse bir birim azaltarak mal almış olacak ve daha ucuza vatandaşa satmış olacak. Üretici kooperatiflerinden almıyorlar. Kurdur bir kooperatif, bu kooperatiflerden alışveriş yap, ihale işini devreden çıkart, bunun adına da Mansur Yavaş Yolu' denir. Bu yol kurulmuş otobana da dönmüş, vızır vızır çalışan bir yol" ifadelerini kullandı.





"NEPOTİZİMDEN NEFRET EDERİM"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir özel televizyon kanalına yaptığı bir açıklamada, "Tam 27 yıldır aktif politika yapıyorum. Sadece İstanbul, Ankara değil Türkiye'nin bilumum belediyeleri dahil olmak üzere ne eşimin, ne benim bu belediyelerle en küçük iş ve alışverişi para ilişkisi söz konusu yoktur. Nepotizmden nefret ederim. Olduğu takdirde olduğu gün ben politikayı bırakırım" demişti.