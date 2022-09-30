Ömer Çelik ’Bugüne güzel bir soru’ diyerek takipçilerine bu soruyu sordu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir köprünün fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşarak vatandaşlara bir soru yöneltti. Çelik, "Bugüne güzel bir soru: Bilin bakalım muhteşem köprü nerede? Ve adı ne?" diye sordu.
ARDI ARDINA CEVAPLAR GELDİ!
Sosyal medyadan soruya cevap vermek için vatandaşlar adeta yarıştı ve ardı ardına cevaplar verildi. Hüseyin Sakallıoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı "Varda (Alman) Köprüsü" cevabını verirken, Caner Serinkaya, "Memleketim canım güzel köyüm! Adana/Karaisalı Hacıkırı köyü, tarihi varda köprüsü (alman köprüsü)" dedi. Kadir Özgen "Adana ili Karaisalı ilçesi Hacı Kırı köyünde Alman Köprüsü Bir Değişle Varda Köprüsü" cevabını verirken, Orhan Akıllıoğlu ise "Ömer Bey bu köprü Toroslarda diye biliyorum" cevabını verdi.
"MUTLAKA GÖRMENİZ GEREKEN MUHTEŞEM BİR YER"
AK Partili Ömer Çelik gelen cevapların ardından sosyal medya hesabından başka bir paylaşım daha yaptı. Çelik, "Cevap: Mutlaka görmeniz gereken muhteşem bir yer" dedikten sonra "Köprü üstündeki James Bond serisi 'Skyfall' filminden bir sahne ile…" diyerek görüntüler paylaştı.
KÖPRÜ "JAMES BOND" SERİSİNİN "SKYFALL" FİLMİNDE ÜNLENMİŞTİ
Çelik'in bahsettiği köprü Adana'nın Karaisalı ilçesi Kıralan Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen "Varda köprüsü", "Alman köprüsü" olarak da adlandırılıyor. Bu köprü 110 yıllık. Köprü taştan çelik örme tekniğiyle yapılmış. 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğinde bir köprü. Çelik'in "muhteşem bir yer" dediği Varda köprüsü, 2012 yılında "James Bond" serisinin "Skyfall" filminde aksiyon sahnelerine ev sahipliği yaparak ünlenmişti.