Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:34 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:41

SON DAKİKA: Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...

BEKİR COŞKUN
SON DAKİKA: Mersin’deki terör saldırısında yeni detay! PKK’lı teröristlerden FETÖ taktiği...

Son dakika haberine göre; Mersin'in Mezitli İlçesi Tece Mahallesinde bulunan polisevine yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Teröristlerin saldırı koordinasyonunu FETÖ'cülere benzer bir yöntemle sağladıkları tespit edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 1 polisin şehit olduğu ve 1'i polis iki kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlerin olay gününden 3 gün önce Suriye'den giriş yaptıkları ve FETÖ terör örgütünün kullandığı bylock uygulamasının bir benzeri uygulama üzerinden yönlendirildikleri belirlendi.

KOORDİNASYON YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye'den koordine edilen teröristlerin koordinatları o uygulama üzerinden alarak irtibat sağladıkları ortaya çıktı.

PKK'LI TERÖRİSTLERDEN FETÖ TAKTİĞİ

Teröristlerin bölgeye gelerek herhangi bir tespit veya keşif değil Suriye'de organize edilen saldırının teröristlere internet üzerinden uygulama ile koordine edilerek saldırının düzenlendiği tespit edildi.

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SON DAKİKA: Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...
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