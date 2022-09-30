SON DAKİKA: Mersin’deki terör saldırısında yeni detay! PKK’lı teröristlerden FETÖ taktiği...

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 1 polisin şehit olduğu ve 1'i polis iki kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlerin olay gününden 3 gün önce Suriye'den giriş yaptıkları ve FETÖ terör örgütünün kullandığı bylock uygulamasının bir benzeri uygulama üzerinden yönlendirildikleri belirlendi.