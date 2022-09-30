SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi’nin oy oranı...

İşte Mahmut Övür'ün Sabah Gazetesi ve sabah.com.tr'deki bugünkü yazısı ve son anket sonuçları:

Seçim yaklaştıkça 6'lı masanın yükselen tansiyonu krize dönüştü. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan son kriz dün gerçekleşen ikili görüşmeyle atlatılır mı bilemem ama görünen o ki, masadaki bu ilk büyük kriz, gelecek krizlerin de habercisi... Akşener'in "Borcumuz yok" demesi, "kazanacak aday" diye diretmesi ve ardından "Noter değiliz" sözleri siyasi bir hesaba dayanıyor.

CHP'nin yarısı kadar oya sahip Akşener, masanın belirleyicisi olmak istiyor. Hem de bizzat Kılıçdaroğlu'nun siyaset arenasına soktuğu İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını kullanarak... Hiç kolay değil, karşısında CHP'yi bile dizayn etmiş Kılıçdaroğlu var. Bu yüzden masa ilk krizi atlatsa bile yeni krizlere gebe...