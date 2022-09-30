Tunç Soyer’in 9 Eylül konuşması yargıya taşındı! Osmanlı’yı hain ilan etmişti....

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamalarında büyük tepki toplayan Osmanlı hanedanlarını kötüleyen konuşması yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ecdada hakaret edildiği gerekçesiyle Soyer'e sert tepki göstermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı yolunu da işaret etmişti. Erdoğan yine iki gün önce yaptığı konuşmada Soyer'i işaret ederek "Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlı'ya hakaret günü haline getirirken biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ülke genelinde tartışma yaratan açıklamaları yargıya taşındı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Tunç Soyer'in konuşması ile ilgili olarak suç duyurusu yapıldığı ortaya çıktı. İkisi Osmanlı hanedanı soyundan gelen ve aralarında bazı vatandaşların da dahil olduğu toplamda 7 kişinin "Osmanlı Devleti'ni aşağılamak, hanedanı küçük düşürmek" gibi gerekçelerle Soyer hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Şimdi tüm gözler savcılığın yürüteceği incelemeye çevrildi. İlk etapta savcılık İzmir Valiliğine yazı yazacak. Valilikte ön inceleme başlatıp muhakkik atayacak. Muhakkik raporunda soruşturma açılması yönünde görüş belirtirse İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenecek. Bakan Soylu onay verirse Soyer'e 9 Eylül Kutlamaları sırasında Osmanlı imparatorluğu ve hanedanlar hakkında söylediği sözlerden ötürü yargı yolu açılmış olacak.

SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliğinde, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" demişti.