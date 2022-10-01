Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: İki gün PKK’nın ipini bekledin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı iki teröristten Dilşah Ercan'ın 'görevi başında' olduğunu duyuran terör örgütünün iddialarının peşinden giderek "DNA raporunu açıklayın" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 maddelik sert bir açıklamayla cevap verdi.Polisevine yönelik terör saldırısına karışan PKK'lı iki teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu açıklanmış, Ercan'ın CHP'nin 2013'te hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda adının geçtiği ortaya çıkmıştı.Olaydan iki gün sonra saldırıyı üstlenen PKK, Dilşah Ercan'ın olayda yer almadığını ve dağda 'görevi başında' olduğunu iddia etti. Terör örgütünün açıklamalarına itibar eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından, "Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz. DNA raporunu açıklayın" mesajını paylaştı."Kılıçdaroğlu iki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın.Sizin bu devletle bir meseleniz var.Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca "cinnet geçiren bir kadın polis" yalanına sarıldı.Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak.6'lı masada sıkıştın, PKK'ya sığındın, yazıklar olsun" diyen Bakan Soylu şu açıklamalarda bulundu:1- Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı.2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu, sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı.4- Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor.5- PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine sert tepki gösterdi: "İki gün sustu. Terör örgütü açıklama yapana kadar ağzını bıçak açmadı. Terör örgütü açıklama yapınca kükredi ve arkasından savcımızı da hedef gösteren bir açıklama yaptı. Gizli olan bir soruşturmanın bilgilerini paylaşmak, ifşa etmek, doğru mu eğri mi?"TBMMAnayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisi hakkında 'Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü bağlantısı bir tek isim ver, vermezsen namertsin' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın söylemlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün PKK üyeliğinden tutuklanan Bedrettin Gündeş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı. Bunlarda utanma yok" dedi./SABAH