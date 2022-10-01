‘Her şeyi dile getiren 6+1, annelerin feryadını niye duymuyor’

Diyarbakır'daPKK tarafından kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbetlerini sürdüren aileler, gece nöbeti başlattı. Gece nöbetini, sonuç alana kadar devam ettireceklerini belirten annelerden Ayşegül Biçer, "Bu aileler artık gündüz değil, gece de nöbet tutuyor. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu annelerin feryadını ne zaman duyacaksınız. 6+1'e de sesleniyoruz, her şeyi dile getirirken, bu annelerin feryadını niye duymuyorsunuz. Bu anneler hakkı olan doğurduğu evladını istiyor" dedi. Celil Begdaş ise "Biz 4 yıldır bu kapıdayız, bir gün olsun bize 'Siz ne istiyorsunuz' diye soran olmadı. Ailelerin eylemine dayanamayarak kaçtılar. Artık sadece gündüzleri değil, geceleri de buradayız. Çocuklarımız bize verilinceye kadar, 24 saat boyunca buradan ayrılmayacağız" dedi.