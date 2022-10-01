Tunç Soyer’e üç ayrı soruşturma

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında soruşturma izni verdi. İçişleri Bakanlığı ilk olarak, 1987 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya'daki 6,6 dönümlük arazisini vererek yüzde 23,3'le hissedarı olduğu Hilton Oteli'ni soruşturma konusu yaptı. Hilton Oteli'nden belediyenin hakkı olan paraların tahsil edilmediği ve "kamu zararı oluştuğu" gerekçesiyle soruşturma izni verildi. Burhan Özfatura'nın başkanlığı döneminde yapılan otelin otopark gelirlerinin yüzde 50'sinin İzmir Büyükşehir'e verilmesi gerekirken yıllar boyunca tahsil edilmediği gerekçesiyle Tunç Soyer'in yanı sıra eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediyenin Mali Hizmetler ile Genel Sekreterlik birimlerinde görev yapan 5 kişiyle ilgili soruşturma izni verildi.
ÖZFATURA VE ÇAKMUR SORUŞTURMA DIŞI TUTULDU
İş insanı Mehmet Nafiz Günal'a ait Günal İnşaat'ın yaptığı otelle ilgili anlaşmayı imzalayan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile sonraki dönemde koltuğa oturan Yüksel Çakmur ile 4 belediye yöneticisi ise "zaman aşımı" gerekçesiyle soruşturma dışında tutuldu.
KHK İLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Diğer bir soruşturma konusu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan bir diğer soruşturma izni ise Grand Plaza A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Uysal ile ilgili oldu. Fransa'da yaşadığı belirtilen Prof. Dr. Uysal'ın belediye iştiraki Grand Plaza'nın yönetiminde yer almasına karşın yönetim kurulu toplantılarına katılmadan maaş aldığı iddiaları üzerinden soruşturma izni verildi. Prof. Doktor Ayşen Uysal, PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştı. HDP'lilere verdiği destekle sık sık eleştiri konusu olan Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi HDP'li Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı 2.5 yıl önce Büyükşehir Belediyesinin iştiraksi Grand Plaza Şirketinde yönetim kurulu üyesi yapmıştı. Fransa'ya yerleşen Uysal'a yönetim kurulu toplantılarına katılmamasına rağmen huzur hakkı ödeniyor olması tartışma yaratmıştı.
YETKİ BÜYÜKŞEHİRDE OLMASINA RAĞMEN
Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde, Seferihisar'ın Ulamış Köyü'ne 2017 yılında kurulan et entegre tesisi de ayrı bir soruşturma konusu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yüzde 50 oranında hibe alınarak Seferihisar Belediyesi'ne ait 6,5 dönümlük araziye kurulan ve daha sonra S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne devredilen tesis için çevre koruma kurulundan gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Başkan Soyer ve bazı belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde inşa edilen tesis o süreçte ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi ile krize neden olmuştu.
EŞİNİN KOOPERATİFİNE KİRALAMIŞTI
6360 sayılı Bütünşehir yasası ve bu yetki çerçevesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasına göre mezbaha yapma yetkisi Büyükşehir'de olmasına rağmen Soyer, ilçe belediye başkanı olduğu süreçte ilçeye mezbaha yapılması için harekete geçmişti. Seferihisar Belediyesi, Ocak 2017'de Ulamış mahallesi 259 ada 7 parselde kayıtlı 6 bin 593 metrekarelik tarla vasfındaki araziye 10 yıl süreyle 'Hayvan kesim et işleme, paketleme ve depolama tesisi' kurulması için açık teklif usulü ihaleye çıkmıştı. İhaleyi Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kazanmıştı. Belediye ile kooperatif protokol imzalayarak aylık 250 lira kira bedeli ile söz konusu araziyi mezbaha tesisi yapılması için kooperatife kiralamıştı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
O süreçte kooperatif eliyle yapımı süren mezbahanın bölge halkının 'Minarekırık' olarak bildiği tarihi cami ve yakınındaki mezarlık alana inşa edildiğini iddia eden çevre sakinleri, "Burası Osmanlı kayıtlarında ismi geçen Kazancılar/Yenice köyünün yıkık olan camisi ve mezarlık alanın bulunduğu arazi. Tarihi eser niteliği taşıyabileceği muhtemel kalıntıların üzerine yapılan mezbaha inşaatının yetkililerce incelenmesi gerekiyor. Çevreye pislik ve koku yayacak bir mezbaha istemiyoruz" diyerek mezbahaya tepki göstermişti.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izinleri sonrası savcılık 3 konu ile ilgili soruşturmayı derinleştirecek. Yürütülen soruşturma sonucunda yasa ve yönetmeliklere aykırı bir durum tespit edilirse TCK'nın ilgili maddesi uyarınca sorumlular hakkında dava açılabilecek.