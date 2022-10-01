Tunç Soyer’e üç ayrı soruşturma

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

O süreçte kooperatif eliyle yapımı süren mezbahanın bölge halkının 'Minarekırık' olarak bildiği tarihi cami ve yakınındaki mezarlık alana inşa edildiğini iddia eden çevre sakinleri, "Burası Osmanlı kayıtlarında ismi geçen Kazancılar/Yenice köyünün yıkık olan camisi ve mezarlık alanın bulunduğu arazi. Tarihi eser niteliği taşıyabileceği muhtemel kalıntıların üzerine yapılan mezbaha inşaatının yetkililerce incelenmesi gerekiyor. Çevreye pislik ve koku yayacak bir mezbaha istemiyoruz" diyerek mezbahaya tepki göstermişti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izinleri sonrası savcılık 3 konu ile ilgili soruşturmayı derinleştirecek. Yürütülen soruşturma sonucunda yasa ve yönetmeliklere aykırı bir durum tespit edilirse TCK'nın ilgili maddesi uyarınca sorumlular hakkında dava açılabilecek.