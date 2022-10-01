Son dakika: Terörist Mersin’e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar

Son dakika haberleri... Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polis evine yönelik 26 Eylül akşamı gerçekleştirilen terör eylemiyle ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Tarsus İlçesi Çöplü Köyünde yapılan arama tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Paramotor/Trike parçaları ele geçirildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili "FLY Products Marka ECO 2 LIGHT" model çift kişi taşıma kapasiteli Trike olduğu tespit edildi.
PARAMOTOR İLE GELMİŞLER
İki kadın teröristin üzerinde yer alan uçuş gösterge sistemleri ile yükseklik, hız, yön, irtifa, kalan yakıt ve batarya bilgileri takip edilebilen, çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkan ve 2 kişi ile birlikte haricen ağırlık da taşıyabilen paramotor ile geldiği ortaya çıktı.
TERÖRİSTLERİN ROTASI ÇİZİLDİ
Trike isimli hava aracının muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarında detayları ortaya çıktı. 25 Eylül akşam saat:20.23 sıralarında Suriye Munbiç bölgesinde hareket eden aracın, Suriye Afrin bölgesine 25 Eylül saat: 22.30 sıralarında geldiği, daha sonra da Afrin bölgesinden hareketle 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerine indiği öğrenildi. Arazide yapılan arama da paramotor parçaları da bulundu.
İŞTE O ARACIN ÖZELLİKLERİ
Örgüt mensupları tarafından kullanılan Fly Products ECO 2 LIGHT Trike'a ait teknik özellikler şunlardır:
• Motor: Rotax 582
• Soğutma: Sıvı Soğutma Sistemi •
.Güç: 64 HP
• Ağırlık: 110 kg
• Uzunluk: 2.2 m
• Yükseklik: 1.9 m
• Genişlik: 1.8 m
• Yakıt Tüketimi: 8 litre/saat
Söz konusu aracın yaklaşık 4 bin 500 metreye yükseldiği değerlendirilmektedir.