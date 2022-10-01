Son dakika: Terörist Mersin’e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar

TERÖRİSTLERİN ROTASI ÇİZİLDİ

Trike isimli hava aracının muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarında detayları ortaya çıktı. 25 Eylül akşam saat:20.23 sıralarında Suriye Munbiç bölgesinde hareket eden aracın, Suriye Afrin bölgesine 25 Eylül saat: 22.30 sıralarında geldiği, daha sonra da Afrin bölgesinden hareketle 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerine indiği öğrenildi. Arazide yapılan arama da paramotor parçaları da bulundu.