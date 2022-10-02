Beyoğlu’nda festival coşkusu

Bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya olmak üzere beş şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin ilk rotası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali dün büyük bir coşkuyla başladı.Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere gündüzden geceye uzanan binden fazla etkinliğe sahne olacak festival, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 2 bin 500 fotoğrafçının katıldığı "Fotomaraton" etkinliğiyle kapılarını açtı.2 bin 500 fotoğrafçının katıldığı etkinlikte bulunan 3 temadan birini, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy belirledi. İlk tema Taksim Meydanı'nda "inançlar" konusu oldu. Etkinlik öncesi konuşma yapan Bakan Ersoy, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin çok daha şenlikli ve organize olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, her sene bir beş şehir daha ilave ederek tüm Türkiye'ye hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacaklarını kaydetti.Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen sanatçıların kostümleri ile Taksim Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde yaptığı dans gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Dans gösterilerini ilgi ile izleyen vatandaşlar, alkışları ile sanatçılara eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 5 şehirde kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı festivalin İstanbul ayağında, 6 binden fazla sanatçı, binin üzerinde etkinlikte sahne alacak. Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kapsamlı bir kültür-sanat deneyimi yaşatacak festival, 51 mekânda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek. İstanbul'un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşımayı amaçlayan festival, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayıp Galataport'a ulaşan 4.1 kilometrelik bir rotayı kapsıyor. Festival 23 Ekim'de sona erecek.