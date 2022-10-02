Derbide 22 taraftara müsabakalardan men…

Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftası'nda İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi'nde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra dev derbide toplam iki bin polis görevlendirildi.

Stat ve çevresindeki arama noktalarında önlemler çok sıkı tutuldu. Fenerbahçe taraftarlarının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla alınmadığı maçta Beşiktaş taraftarları arasında tribünde kavgalar çıktı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri kavgalara büyümeden müdahale etti. Maçta kavga eden, stada usülsüz giriş yaptıkları saptanan, sahaya yabancı madde atan ve taşkınlık yapan toplamda 22 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapıldı. Söz konusu taraftarlara spor müsabakalarına giriş yasağı konuldu.

SATIRLA STAT ÇEVRESİNE GELMİŞLERDİ

Maçtan üç gün önce Perşembe gecesi saat 00.40 sıralarında Vodafone Park Stadı'nın çevresine gelen bir grup Fenerbahçe taraftarı şiddet içerikli tezahürat yapınca iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmış, iki taraftar yaralanmıştı. İnceleme başlatan İstanbul Polisi; elinde satırla stat çevresine geldiği saptanan Y.A.'nın da aralarında olduğu ve olaya karışan toplam dokuz kişiyi gözaltına almıştı. "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında yasal işlem yapılan dokuz taraftarın da spor müsabakalarına girişlerine yasak konulmuştu.