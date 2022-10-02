‘Erdoğan, dünyaya yardım edecek ilk 5 lider arasında’

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X'in 20 yaşında Müslüman olan dava arkadaşı Khalid Yasin bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde vaazlar verdi, konferanslara katıldı. İstanbul seyahatinde Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek için Sultanahmet'e giden Yasin'le buluştuk ve koy bir sohbete daldık. İşte anlattıkları:Malcolm X dışında Muhammed Ali ve Mike Tyson da iyi arkadaşım oldu. Onlarla hacca gittim. 117 ülkede 75 bin kişinin Müslüman olmasına vesile oldum. Ancak annemin şehadeti çok değerli. Ailemden 39 kişi Müslüman oldu.Ayasofya'nın hikmetini hissettim. Çok duygulandım.Müslüman memleketlerinin içerisinde tarihi en müthişi Türkiye. Erdoğan'ın vizyonu çok iyi. Dünyaya yardım edebilecek ilk 5 liderden biri. Erdoğan ile görüşmek isterim. Bazen suyun yanında yaşayan insanlar onun kıymetini en az anlayanlar olur.