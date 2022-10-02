İyilik şampiyonları ödüllerini aldı

Tuzla Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle İstanbul etabında gerçekleştirdiği İyilik Şampiyonası'nda ödül kazanan takımlar açıklandı. Lise ve Üniversite öğrencilerinden oluşan 4 bin genç, kendi aralarında kurdukları 1000 takım ile 11 farklı görevde yarıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın her hafta sosyal medya üzerinden duyurduğu hadi gülümse, gülümseten kutu, kitap toplama, en sevdiğini paylaş gibi görevleri yerine getirerek en çok puanı toplayan takımlar büyük ödüllerin sahibi oldu. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle dereceye giren öğrenciler ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın elinden aldı. Başkan Şadi Yazıcı, "Gençler hem medeniyetimiz adına hem de evrensel değerlerle, tüm dünyaya iyiliği yaygınlaştırmak gibi güzel bir kulvarda yarıştılar. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu. İyilik Şampiyonası'nda ödüle layık görülen öğrenciler ise "Çok eğlendik, çok güzel anılar biriktirdik" dedi.