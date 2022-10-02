Tunç Soyer için hesap vakti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında İçişleri Bakanlığı 3 ayrı konuyla ilgili soruşturma izni verdi. Bakanlık ilk olarak, 1987 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya'daki 6.6 dönümlük arazisini vererek yüzde 23.3'le hissedarı olduğu Hilton Oteli'ni soruşturma konusu yaptı. Hilton Oteli'nden belediyenin hakkı olan paraların tahsil edilmediği ve "kamu zararı oluştuğu" gerekçesiyle soruşturma izni verildi. Bir diğer soruşturma izni ise Grand Plaza A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Uysal ile ilgili oldu. Fransa'da yaşadığı belirtilen Prof. Dr. Uysal'ın belediye iştiraki Grand Plaza'nın yönetiminde yer almasına karşın yönetim kurulu toplantılarına katılmadan maaş aldığı iddiaları üzerinden soruşturma izni verildi. Prof. Uysal, PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştı.