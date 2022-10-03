Son dakika | Bakan Akar’dan flaş açıklama: ABD ne derse desin...

'ABD NE DERSE DESİN YPG TERÖRİSTTİR'

Terör örgütleri bazıları tarafından kullanılıyor. Stratejik müttefikimiz ABD binlerce TIR'la karadan ve havadan terör örgütüne destek sağlamakta. Yakından takip ediyoruz. 'Amacınız ne' diyoruz, 'DEAŞ ile mücadele' diyorlar. Tamam gelin birlikte yapalım... Biz burada herhangi bir oluşuma izin vermeyeceğiz. PKK/YPG teröristtir, ABD'li dostlarımız ne derse desin. Suriye'de ne işimiz var demek, en kibar tabirle bilgisizliktir. Bu operasyonlarımız olmasaydı çok daha başka oluşumlarla mücadele etmek zorunda kalacaktık. Terörle mücadelemiz sanki Kürt nüfusa yönelik hareketmiş gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Bu büyük bir yalan, iftira. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. İnadına birbirimize sarılacak, tek yumruk, tek nefes olacağız. Fitneye, fesada imkân vermeyeceğiz.

'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ'

Terörle mücadelede kararlıyız. Bize kimse 'teröristleri ülkenizden attınız, tamam işiniz bitti' demesin. Onun bedelini daha önce ödedik. Terörist gidiyor oralarda toparlanıyor tekrar saldırılarına başlıyor. O nedenle dedik ki biz terörü kaynağında yok edeceğiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Bunun da en son örneği Asos'a yaptığımız hava harekâtıdır. Yaklaşık 140 km içerideki terör yuvalarını vurduk. Bizim tek hedefimiz teröristler.

'TERÖRİSTLER HÂLÂ İSVEÇ'TE'

İsveç silah ambargosunu kaldırdı. İhraç listesini yaptıklarını da ifade ediyorlar. Ancak teröristler orada hâlâ varlıklarını sürdürüyor. Artık kararlarını vermeleri lazım. Orası teröristler için sığınılacak yuva olmamalı, kucak açmaktan vazgeçmeliler.

F-16 SÜRECİ İŞLİYOR

(ABD'den F-16 alınması) Tedarik süreci işliyor. Bizim şu anda yeni bir arayışa geçmemiz için neden yok. Ancak aksi bir durumda tabii ki alternatifsiz değiliz.

'TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL AKTÖR'

Küresel güvenlik ortamı yeniden şekilleniyor, güç dengeleri, aktörler ve roller sürekli değişiyor. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi inisiyatiflerini hayata geçirerek kişilikli ve kimlikli bir politika ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası arenada bir özne haline geldi. Güçlü Türkiye, sokulmak istenen kalıplara sığmıyor. Seyyid Nesimi'nin dediği gibi: Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam.