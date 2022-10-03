SON DAKİKA: İşte Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro hattı! İki havalimanı arası 100 dakika...

Avrupa'nın en yoğun 3'üncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hizmete açılan Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro'su günde 1 milyon 200 bin kişiyi taşıyacak. Metronun devreye girmesi ile trafik yükünün de ciddi oranda azalması bekleniyor.
4 İSTASYON DAHA EKLENDİ
Pendik'e (Tavşantepe) kadar uzanan metro hattı, 7.4 kilometrede 4 yeni istasyon eklenerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlandı. Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı aynı zamanda diğer metro hatlarına da entegre olarak yapıldı.
İKİ HAVALİMANI ARASI 100 DAKİKA
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika
İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika
Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika
Çamlıca-Kurtköy arası 45 dakika
Çamlıca-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 48 dakika
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika
Yeni yapılacak İstanbul Havalimanı metrosuyla da iki havalimanı arasındaki seyahat süresi 100 dakika.