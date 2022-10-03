SON DAKİKA: İşte Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro hattı! İki havalimanı arası 100 dakika...

Avrupa'nın en yoğun 3'üncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hizmete açılan Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro'su günde 1 milyon 200 bin kişiyi taşıyacak. Metronun devreye girmesi ile trafik yükünün de ciddi oranda azalması bekleniyor.