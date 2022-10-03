Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İşte Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro hattı! İki havalimanı arası 100 dakika...
Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:06

SON DAKİKA: İşte Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro hattı! İki havalimanı arası 100 dakika...

SON DAKİKA: İşte Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro hattı! İki havalimanı arası 100 dakika...

Son dakika haberi: Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı hizmete açıldı. Metro hattı günlük 1 milyon 200 bin yolcu taşıyacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımı oldukça kolaylaştıran metro, trafik yükünü de azaltacak.

Avrupa'nın en yoğun 3'üncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hizmete açılan Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro'su günde 1 milyon 200 bin kişiyi taşıyacak. Metronun devreye girmesi ile trafik yükünün de ciddi oranda azalması bekleniyor.

4 İSTASYON DAHA EKLENDİ

Pendik'e (Tavşantepe) kadar uzanan metro hattı, 7.4 kilometrede 4 yeni istasyon eklenerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlandı. Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı aynı zamanda diğer metro hatlarına da entegre olarak yapıldı.

SABİHA GÖKÇEN'DEN KADIKÖY'E ORADAN MARMARAY'A

Avrupa'nın en yoğun 3'üncü havalimanı olan Sabiha Gökçen'e inen bir yolcu yeni metro sayesinde Kadıköy'e kadar hızla ulaşabilecek. Yine Kadıköy'den Marmaray ile tüm İstanbul'a hızla erişebilecek.

İKİ HAVALİMANI ARASI 100 DAKİKA

Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika

İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika

Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika

Çamlıca-Kurtköy arası 45 dakika

Çamlıca-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 48 dakika

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika

Yeni yapılacak İstanbul Havalimanı metrosuyla da iki havalimanı arasındaki seyahat süresi 100 dakika.

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SON DAKİKA: İşte Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro hattı! İki havalimanı arası 100 dakika...
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