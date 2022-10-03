Yurt içinde tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kaval Dağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile katıldığı, Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılışında gazetecilere, yürütülen terörle mücadeleye değinerek, bunun tarihi ve önemli başarılar olduğunu belirtti. Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başladığının duyuran Soylu, "Yurt içinde bulunan 120'nin altındaki teröristin 3'te 1'i bu bölgede olduğunu belirterek, "Kaval Dağları da şahit olsun 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve büyük bir muharebe gücü ve bunu sağlayan anlayışla sınırlarımızın içindeki kırsalda bir tek terörist kılmayacak. Meclisteki teröristleri saymıyoruz" şeklinde konuştu.