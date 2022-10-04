Bodrum değil Sur

PKK'nın 6 yıl önce yakıp, yıktığı Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur sokaklarında açılan kafeteryalar Bodrum sokaklarını aratmıyor. Erdoğan'ın talimatıyla başlayan proje çerçevesinde 10 milyar lira yatırım yapılarak yeniden inşa edilen Sur'daki kafeler, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. PKK terör örgütü Sur ilçesine bağlı Fatihpaşa, Cemal Yılmaz, Hasırlı, Savaş, Dabanoğlu ve Cevatpaşa Mahalleleri'nde sözde özerklik ilanıyla tarihi cami, kilise, han ve tarihi hamamları yakıp, yıkmıştı. Bölgede yaşayanlar zorunlu olarak göç etmişti.Terörün izlerinin silinmesi amacıyla tarihi yapılarda restorasyon çalışması başlatıldı, 6 mahallede modern caddeler, evler, iş yerleri ile kafeler yapıldı. 'Sur İhya Projesi' kapsamında 6 mahallede 10 milyar lirayı aşan yatırımla Sur adeta küllerinden doğdu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda tarihi camiler ve kiliseler onarıldı, yıkılan ev ve işyerlerinin yerine ise yeni modern yapılar yükseldi. Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de hayatını kaybettiği tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Savaş Mahallesi'ndeki Yenikapı Sokağı yeni görüntüsü ve kafeteryaları ile Bodrum'u aratmıyor.Ankara Kalesi'nden Sur'a uzanan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri tüm hızıyla devam ediyor. Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali 8-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak. SABAH'a konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sur'da gerçekleşecek festivalle sanatın sesinin yankılanacağını söyleyerek "Diyarbakır terörle anılmayı hak etmiyor, Diyarbakır kadim tarihi, gastronomisi, örfü, adeti, kültürel zenginliği olan bir yer. Sur kültürle sanatla iyice ön plana çıkacak. İnsanların şehirlerini tanımalarını ve sanata, sanatçıya destek olmayı amaçlıyoruz" dedi. Burcu ŞEN/DİYARBAKIR