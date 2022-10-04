CHP genel başkanı başka, yandaşı başka telden çalıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dün saat 21.00'da bir paylaşım yapacağını ifade ederek, "Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir" demişti. Kılıçdaroğlu bu duyurusundan sonra beklenen açıklamayı yaparak Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu ifade edip TBMM'ye kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇISI BİR ZİHNİYETİ TEMSİL ETTİ!

Oysa 27 Şubat 2008 yılında Kılıçdaroğlu, başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne götürenler arasında yer alıyordu. Farklı tarihlerde Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasakçısı olduğunu gösteren ifadeleri de vardı.

Kılıçdaroğlu, başörtüsüne dair "Bir metrelik bez parçası" ifadesini kullandığı gibi "İlla ömür boyu takacak diye bir kural mı var? Niye türban takıyorsun diye bir şikâyet oldu mu? Şimdi bakın devletin kuralları var" , "Bu işin sınırı da yok" gibi ifadeler kullanmıştı. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül 2013'te tüm kamu kurumlarından başörtüsü yasağını kaldırdığını ilan etmişti.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KARAR!

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim-İş Sendikası'nın geçtiğimiz günlerde başörtüsü karşıtı bir karar aldığı ortaya çıktı. 28 Şubat postmodern darbenin uzantısı olduğunu ortaya koyan Eğitim-İş Sendikası'nın metninde şu ifadelere yer verildi:





"Merkez Yönetim Kurulumuz Genel Başkan Kadem Özbay başkanlığında toplanarak gündemdeki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.



Eğitim-İş üyelerinin üstün sorumluluk duygusu ve eğitimin gücüne dayanarak: Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir. Siyasi iktidarın kamu kurumlarına saf dini simgeleri sokma, toplumu muhafazakârlaştırma, Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşma adına özgürlük kisvesi adı altında yapmış olduğu uygulama ve düzenlemeler kabul edilemez.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında da; Eğitim-İş'in Atatürk ilke ve devrimlerine inanmış, Cumhuriyet değerlerine bağlı, üyelerinin dinsel, mezhepsel, etnik ve feodal simgeleri ifade etmeyen, mesleğe ve görevin gereklerine uygun çağdaş kılık-kıyafet tercihlerinin özgürce yaparak kamusal hizmet vermeye devam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir."