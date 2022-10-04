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Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:03

FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması deşifre oldu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ’nün yeni eğitim yapılanması deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) dershanecilik faaliyetine devam ettirdiği belirlendi. İstanbul Üsküdar’da bir dershanesinin yönetici ve öğretmen kadrosunda görevli 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 35’i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütünün dershanecilik faaliyetlerine devam ettirdiği belirlendi.

Örgütün güncel eğitim yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda yeni dersaneleri deşifre oldu.

Üsküdar'da faaliyet gösteren VİP Fen Bilimleri dershanesinin yönetici ve öğretmen kadrosunda görevli 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

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FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması deşifre oldu
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