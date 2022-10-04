FETÖ’nün yeni eğitim yapılanması deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütünün dershanecilik faaliyetlerine devam ettirdiği belirlendi.
Örgütün güncel eğitim yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda yeni dersaneleri deşifre oldu.
Üsküdar'da faaliyet gösteren VİP Fen Bilimleri dershanesinin yönetici ve öğretmen kadrosunda görevli 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.