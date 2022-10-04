Son dakika | Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi başlıyor; Gözler Başkan Erdoğan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine 6 Ekim Perşembe günü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak. Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğu Batı tarafından da görülen Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak.