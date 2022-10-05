CHP’nin demokrasi anlayışı! Tezcan Karakuş Candan skandalını dile getirince darp ettiler





CHP'NİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, "Murat Akça arkadaşımıza yapılan bu alçaklığı kınıyorum. CHP Ankara örgütü bu zorbalığı yapanlar hakkında derhal gereğini yapmalıdır. Aksi halde kimse çıkıp da özgürlükten, demokrasiden, adaletten dem vurmasın." dedi. AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül de, "Eleştiriye tahammülü olmayan, 45 meclis üyesinin 37'sinin CHP'li olduğu Çankaya Belediye Meclisi'ndeki demokrasi anlayışı bu. Varın gerisini siz düşünün. Atatürk hepimizin değeri onu bahane ederek çıkardığınız maraza sizi haklı çıkarmaz." diye konuştu