FETÖ imamıyla belediye kasasını böyle soydular

FETÖ'nün "Belediyeler imamı" olduğu ileri sürülen Erkan Karaarslan ile ilgili hazırlanan soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Karaarslan'ın CHP'li Avcılar Belediyesi'nden ihaleleri nasıl aldığı detaylarıyla anlatıldı.İddianamede, Karaarslan'ın, akrabaları ve bazı belediye görevlileriyle birlikte suç örgütü oluşturduğuna vurgu yapılırken, şebekenin içinde, Karaarslan'ın yakınları, belediye başkanının özel kalem müdürü, ihale komisyon başkanı ve görevlileri ile muhasebe şefinin de yer aldığına vurgu yapıldı. Karaarslan'ın, Avcılar belediyesi yetkilileriyle danışıklı olarak hareket edip ihalelere fesat karıştırdığı ve ihale sürecinin tamamlanması sonrasında "edimin ifası" sırasında yaptığı usulsüzlüklerle kamuyu zarara uğrattığının anlaşıldığı" belirtildi. İddianamede eski Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Burçin Baykal başta olmak üzere birçok belediye görevlisinin de örgüte üye olduğu veya bilerek, isteyerek yardım ettiği belirtildi. Karaslan ile birlikte belediyede görevli 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şu detaylara yer verildi.İddianameye göre, ihale sürecinde ilk aşamada örgüt liderinin (Karaarslan) yönlendirdiği firmalardan teklif alması sağlandı. Yaklaşık maliyet hesaplama sürecine müdahale edildi. Bu şekilde pazarlık usulü uygulanacak ise yaklaşık maliyetin pazarlık usulü için kanunda belirlenen üst sınırın altında bırakıldı. Açık ihale usulünde ise önceden belirlenen yaklaşık maliyetin tespit edilmesi sağlandı.Örgüt lideri (Karaarslan) tarafından tek bir merkezden yönetilen firmalar eşgüdümlü olarak hareket eti. Önceden görevlendirilen firmalar ihale dokümanını satın aldı. Belirlenen firmalar anlaşmalı olarak ihaleye katıldı. Bu şekilde uygulanan kurguyla ihalenin adrese teslim olarak daha önce belirlenen suç örgütünün kontrolündeki firma üzerine bırakıldı.İddianamede, 28 Aralık 2021'de yapılan eş zamanlı operasyonla 18 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden Erkan Karaarslan Mücahit Doğan, Çiğdem Şanlı, Eyüp Kara, Gökçe Sezer, Ramazan Kaya, Rasul Çetin ve Burçin Baykal'ın tutuklandığı kaydedildi.Adı geçen şüphelilerin Karaarslan'ın eşi, eniştesi ya da daha önce yanında çalıştığı belirlenen kişilerden oluştuğu kaydedildi. İhaleye giren firmaların da bu kişilerle bağlantılı, ya da bu kişilerin üzerine göründüğü belirtildi.Halen cezaevinde tutuklu bulunan Karaarslan, Mersin ve Aydın'daki CHP'li belediyelerden adrese teslim ihale aldığı suçlamasıyla da yargılanıyor.