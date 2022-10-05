Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyununa tepki çığ gibi: Zulmün tarihini yazanlar melek kılığına girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kirli geçmişini yok sayarak başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Instagram hesabından yayımladığı video toplumun her kesimi tarafından samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak bulundu.28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında başörtüsü ve İmam Hatiplerle ilgili alınan yasakçı kararların Erdoğan öncülüğünde AK Parti iktidarında ortadan kaldırıldığına dikkat çeken siyasiler ve vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi:Ne Anayasamızda,ne de kanunlarımızda başörtüsünüyasaklayan bir hüküm yok.Vesayetçi darbeci anlayışın hakimolduğu yıllarda keyfi bir şekilde uygulananbir yasak vardır. Bu keyfiliğiCumhurbaşkanımızRecep TayyipErdoğansonaerdirmiştir. Bu ülkede başörtüsü serbestliğigetiren Anayasa değişikliğini AnayasaMahkemesine götürerek iptal ettiren, "411 elkaosa kalktı" dedirten CHP'dir. Başörtüsünüyasaklayabilecek bir güç artık Türkiye'deyoktur.Kılıçdaroğlu,iptal ettirmek için AYM'ye götürdüğübaşörtüsü özgürlüğü içinyasa teklifi verecekmiş. Yasalarda olmayanyasak yıllarca Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nedayandırıldı. Göstermelik yasa teklifleriylehiç kimse yaptıkları zulümleri unutturamaz.Sizin bıraktığınız enkazı kaldırıpherkese başörtüsü özgürlüğügetirdik. Ülkemizin başörtü değilartık ikiyüzlü muhalefet sorunu var.Tıpkı 'helalleşme' gibisamimiyetten uzak, istismarkokan, ajans hareketleri bunlar...Bu kadar da ikiyüzlü, yalancı, istismarcısiyaset olmaz. Azıcıksamimiysen, millettenve başörtüsü meselesinitarihe gömenCumhurbaşkanımız'danözür dile.Başörtüsükarşısındakitek engelCHP'nin bizzat kendisidir.Sakın bu milletibaşörtüsü üzerindensınamayın.Buna önce ahlakınız,sonra aklınız,en sonunda çapınız, finaldede zekanız yetmez.Bubaşörtüsü hassasiyetiolan kesimlerin oyunualmak için yapılan siyasibir hamle.'Başörtüsü' yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükût edin.'Türban 1 metrekarelik bez parçası' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini Meclis'e sunacağız' demesi 'başörtüsü ikiyüzlülüğü'dür.2007'de üniversitelerde başörtüsü yasağı kaldırılmıştı. Ancak 27 Şubat 2008'de CHP ve DSP'li milletvekillerinin imzasının bulunduğu dava dilekçesi, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne verildi. 58 sayfalık dilekçede, değişikliğin iptali istendi. Mahkeme koridorlarında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu yasakçı ekip utanç dilekçesi ellerinde gülerek pozlar verdi. SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur "Başörtüsünü tekrar zincire vurmak için 58 sayfalık dilekçe ile Anayasa Mahkemesi koridorlarında dolaştığınız, poz verdiğiniz günleri unutmadık" dedi.Kılıçdaroğluyıllar önce CEM TV'de katıldığı bir televizyon programında Prof Dr. Berin Ergin'in 'Ben türban değil çul derim' sözlerine katılarak 'Bir metrekarelik bez parçası' demişti. Halk TV programcısı Ayşenur Aslan başörtülülere 'Aslında başlarını değil akıllarını örtüyorlar' diyerek hakaretler yağdırmıştı. Başörtüsü zulmünü yapanlar yıllarca 'örümcek kafalılar' şeklindeki çirkin benzetmeleri ağızlarına sakız yaptı. CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar 'Halk TV'de katıldığı programda "Türbanlı bir hakimin karşısına çaksam benim haklarımı korutyacağından şüphe ederim' demişti. İkna odalarının mimarı Nur Serter de Meclis'te başörtülü vekillerle tartışmalarında aşağılıyıcı ifadeler kullandı.Üniversitelerdeki başörtüsü yasağını kaldıracak Anayasa değişiklik paketi TBMM'de kabul edildi.CHP ve DSP başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM de, başörtüsü yasağının uygulanması yönünde karar verdi.Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü yasağını eleştiren sözleri AK Parti'nin kapatılma davasının en önemli delili sayıldı. Dava, 1 oy farkla reddedildi.28 Şubat MGK'sındaki imam-hatip ve kuran kursları zulmü 20 Temmuz 2009'da öğrenciler arasında eşitsizlik sağlayan katsayı uygulamasını kaldırıldı. 8 Nisan 2012'de kuran kursuna 12 yaş sınırı getiren uygulama sona erdi.Kamuda uygulanan başörtüsü yasağı tamamen kaldırıldı.TSK'daki sivil personelin, kılık kıyafet yönünden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelle aynı hükümlere tabi olmasının önünü açan düzenleme yürürlüğe girdi.SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla peruklu türbanla duruşmalara giren kurum avukatları hakkında soruşturma başlatıldı.28 Şubat sürecindeki"ikna odaları"nın mimarı Nur Serter, CHP'den vekil oldu.CHP ve DSP, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.Canan Kaftancıoğlu, "başörtü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun. Ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" dedi.Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan bir video ile duyurduğu 'başörtüsü' ile ilgili yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte 'başörtüsü' ifadesi yerine 'kılık ve kıyafet' ifadesi kullanılması dikkat çekti. ANKARA