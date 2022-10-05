KKTC’den BM’ye kamp resti! Bir ay süre tanıdılar

Bugüne kadar KKTC'nin tanınmasını talep eden bir politika ile uluslararası arenada yer alınmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, "Biz 'toplumlararası görüşmeler' denen müzakere süreçleri devam ederken hiçbir zaman KKTC'nin tanınmasını gündeme almadık, KKTC'nin hakkını müzakereler içerisinde ve sonucunda elde etmeyi öngörerek, tanınma talep etmeden müzakerelere katıldık. Ana vatan Türkiye, Kıbrıs konusunda KKTC'nin tanınmasını talep eden bir politikaya geldi. Bu bir ilktir. Olayın önemi buradadır." diye konuştu.

BİR AY MÜHLET VERİLDİ

BM'nin taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu, "En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki 'Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974'ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC'den giderse gider" ifadelerini kullandı.