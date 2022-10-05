Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu
Giriş Tarihi: 5.10.2022 18:54 Son Güncelleme: 5.10.2022 19:03

SON DAKİKA | Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu

SON DAKİKA | Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel bir hastanede kaydedilen komadaki yaşlı bir hastanın üzerine para atıldığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastanede kaydan geçen sağlık çalışanlarının komadaki yaşlı kadına eziyet ettiğini görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.

"HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU"

Bakan Koca kararı "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur." sözleriyle duyurdu.

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"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR"

Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

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SON DAKİKA | Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu
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