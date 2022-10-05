SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Yeni anayasa mı geliyor? AK Parti Grup Toplantısı’na saatler kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yüz binlerce kişinin merakla beklediği açıklamayı yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi vereceklerini açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir açıklama yapacağını belirtti ve Türkiye'yi ekran karşısına davet etti. Çelik'in işaret ettiği gün geldi, AK Parti Grup Toplantısı bugün 11.45'te başlayacak. Erdoğan'ın burada konuşmasını yaptıktan sonra 84 milyona seslenerek tarihi çağrısını yapacağı belirtiliyor.
SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Bu soruya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter paylaşımı sonrası büyük merakla yanıt aranmaya başlandı. Erdoğan'ın yapacağı açıklamanın hak ve özgürlükler konusunda yeni bir çığır açacak nitelikte olacağı belirtiliyor.
YENİ ANAYASA ÇAĞRISI MI YAPACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü kanununu çıkarmak için teklif vereceklerini açıklamasının ardından yeni anayasa önerisini gündeme getirebileceği öğrenildi. Erdoğan, bu ve benzeri mağduriyetlerin yeni anayasa ile tamamen tarihin tozlu raflarına kaldırılmasını önerebileceği kulislerde dillendiriliyor. Anayasa teklifinin hızlıca hayata geçirilebilmesi için dar kapsamlı olabileceği de belirtiliyor.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, '84 MİLYON EKRAN BAŞINA' DEMİŞTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nı işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Herkesi ekran başına bekliyoruz.
KILIÇDAROĞLU 'BAŞÖRTÜSÜ' ÇAĞRISI YAPMIŞTI
AK Parti'nin iktidara gelmesi ile başörtüsü sorunu rafa kaldırılmıştı. İmamhatiplilere uygulanan katsayı zulmü sona erdirilmiş, üniversitelere başörtülü öğrencilerin girişini engelleyen uygulamalar kaldırılmıştı. Yine hakim, savcı, vali ve askeri makamlarda başörtülü kadınlar görev alabilmeye başlamıştı. Tüm bu süreç yaşanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü ile ilgili bir kanun teklifi vereceklerini, başörtüsü sorununu çözeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı için de bu teklifin samimiyet terazisi olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nunda içinde olduğu CHP'liler daha önce başörtüsü yasaklarının kaldırılmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlardı.