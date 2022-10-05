SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Yeni anayasa mı geliyor? AK Parti Grup Toplantısı’na saatler kaldı

KILIÇDAROĞLU 'BAŞÖRTÜSÜ' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

AK Parti'nin iktidara gelmesi ile başörtüsü sorunu rafa kaldırılmıştı. İmamhatiplilere uygulanan katsayı zulmü sona erdirilmiş, üniversitelere başörtülü öğrencilerin girişini engelleyen uygulamalar kaldırılmıştı. Yine hakim, savcı, vali ve askeri makamlarda başörtülü kadınlar görev alabilmeye başlamıştı. Tüm bu süreç yaşanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü ile ilgili bir kanun teklifi vereceklerini, başörtüsü sorununu çözeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı için de bu teklifin samimiyet terazisi olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nunda içinde olduğu CHP'liler daha önce başörtüsü yasaklarının kaldırılmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlardı.