Vurgunun adı mıcır

Kuşadası Belediyesi'nde geçen yıl yapılan mıcır alım ihalesine yönelik İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun yaptığı incelemenin ardından açığa alınan 6 belediye çalışanı ile 2 şirket yetkilisi hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyenin eski fen işleri müdür vekili F.Ç, çalışanlar D.Ş, K.C, E.T, K.K. ve M.A. ile ihaleyi alan şirketin yetkilileri T.B. ve Z.B'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı."İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlamalarıyla yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.Şüphelilerin 12.8 milyon lira bedelle 750 bin ton mıcır alımı ihalesi ile usulsüzlük yaptığı belirlendi. Uzmanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bile yıllık 2 milyon ton mıcır kullandığını, Kuşadası belediyesinde ise bu miktarın çok fazla olduğunu dile getiriyor.Şüphelilerin, söz konusu ihale üzerinden yolsuzluk yaptığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddia ediliyor. Soruşturma sürüyor. Ceyhan TORLAK/SABAH