Yalandan vazgeçmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis grup konuşmasında gündeme getirdiği Yüksek Hızlı Tren ihalesine ilişkin iddialara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetinden vazgeçmediği aktarılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Söz konusu ihaleyi SIEMENS AG + SIEMENS AŞ VELARO ortak girişimi kazanmış, 12 adet YHT Seti (300 Km/h hıza sahip), 49 kalem yedek malzeme ve 3 yıl süreli bakım-onarım ve temizlik hizmeti alımı kapsamında 12 adet YHT setin geçici kabul işlemleri 2021 yılı içerisinde tamamlanarak kesin kabul aşamasına geçilmiştir. Teşekkülümüzün, 10 Nisan 2018'daki sözleşmenin başlangıcından bugüne kadar muhatabı sadece Yüklenici SIEMENS AG + SIEMENS AŞ VELARO ortak girişimidir. Sözleşme, yüklenici ortak girişim ve Genel Müdürlüğümüz arasında aktedilmiş olup başka bir firma, şirket veya alt yüklenici ile herhangi bir biçimde sözleşme yapılması veya yürütülmesi kesinlikle söz konusu olmamıştır."Daha önce bakanlık tarafından 2 defa yalanlanan iddiaların Kılıçdaroğlu tarafından gerçek dışı açıklamalarla tekrar gündeme getirilmesinin kurumu yıpratmaya yönelik olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Bizim bu siyaset anlayışı üzerinden tartışmalara girerek, kaybedecek zamanımız bulunmamaktadır. Yargı sürecimiz devam etmektedir" denildi.