Yunanistan’dan ’düzensiz göçmen’ yalanı! İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt gecikmedi: Siz utanmazsınız ama...

Yunan Bakan Notis Mitarachi, sosyal medya hesabından Ege'de düzensiz göçmenler ile Türk Sahil Güvenlik botları arasında yaşananların görüntülerini paylaştı. 3 yıl öncesine ait ve çarpıtılan görüntüler üzerinden Türkiye'yi suçlamaya çalışan Yunan Bakan'a İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız. Siz utanmazsınız ama" diyerek bakanlığın konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasını yayınladı.

"DÜZENSİZ GÖÇMEN BOTUNA YÖNELİK DURDURMA MANEVRALARINA BAŞLANMIŞTIR"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Madra Çayı önlerinde 1 düzensiz göçmen botunun durdurulmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin olarak sosyal medyada bahse konu düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönünde asılsız paylaşımlar yer almıştır. 05 Eylül 2019 tarihinde saat 06.30'da Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botu tespit edilmesi üzerine olay mevkiine 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş ve saat 06.45 civarında bahse konu düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlanmıştır." denildi.