80 ihalenin 75’ine yalnızca o FETÖ’cü katıldı

FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu öne sürülen Erkan Karaarslan, birçok CHP'li belediyeden aldığı ihalelerde kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor. Avcılar Belediyesindeki ihale yolsuzluğuna ilişkin soruşturmada da Karaarslan'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırdığı, resmi ve özel belgede sahtecilik yaptığı iddia ediliyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bu soruşturmada Karaarslan'ın belediye ihalelerindeki yöntemi ayrıntılı olarak ele alınıyor.Savcılığın iddianamesinde, Erkan Karaarslan suç örgütü tarafından ihale alınan belediyelerde görevli kişilerle işbirliği halinde danışıklı hareket edildiği belirtiliyor. İddianamede, İçişleri Bakanlığı ve Avcılar Belediyesi "suçtan zarar gören" kurumlar olarak gösteriliyor. Suça konu iki ihalenin alındığı dönemde Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Burçin Baykal ile birlikte 13 şüphelinin, suç tarihlerinde Avcılar Belediyesinde farklı pozisyonlarda görev yaptıkları belirtiliyor.İddianameye göre, 2012-2016 yılları arasında veterinerlik, yazılım, sosyal dokunun iyileştirilmesi ve mali hizmetler gibi başlıklarla ülke genelinde Erkan Karaarslan suç örgütü kontrolündeki firmalar 80 ihale aldı. Bu ihalelerden 75'inde yalnızca örgüt kontrolündeki firmaların adı geçti. Pazarlık usulü ile düzenlenen 71 ihaleden 67'sine sadece Karaarslan'ın firmaları katılım sağladı. Açık ihale olarak düzenlenen 9 ihaleden 8'ine de yine sadece Karaarslan kontrolündeki firmalar katıldı. İncelenen ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplamaları, yine bu firmalardan alınan teklifler yoluyla yapıldı. Örgüt kontrolündeki firma, ihaleye katılabilmek adına sahte iş deneyim belgesi sundu. İhale görevlileri de "aslı görülmüştür" şeklinde imza altına alarak belgeyi kabul etti.