Anayasa teklifiyle CHP’nin maskesi düştü

Geçmişte başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşanmışsa bunun sebebi CHP faşizmidir. Şimdi de başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindeler
2008'de biz başörtüsü tartışmasını kökten çözecek Anayasa değişikliğini yaptık. Değişikliği büyük bir keyifle AYM'ye götürerek iptal ettiren Kılıçdaroğlu'ydu
CHP genel başkanı şimdi, bizim ömrümüzü verdiğimiz bir mücadeleyle çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkarııyor
Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye, utanç lekelerinden birini temizlersin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında partililere ve ekran başındaki milyonlarca vatandaşa tarihi bir konuşmayla seslendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerinden yaptığı algı operasyonuna yanıt veren Erdoğan "Şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta samimiyse gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;
CHP FAŞİZMİ:
2008'de biz başörtüsü tartışmasını kökten çözecek Anayasa değişikliği yaptık. Bunu CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını çiziyorum. İptal edilmeseydi daha o zaman başörtüsü gündemden çıkacaktı. Değişikliği büyük bir keyifle AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. CHP genel başkanı şimdi, bizim ömrümüzü verdiğimiz bir mücadeleyle çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkartıyor, bir teklif getiriyor. Girdiğimiz her seçimde birinci çıkmamızın gerisinde CHP faşizminin insanların ruhunda açtığı derin yaraların izlerini silmelerinin önemli payı var.
ZULMÜN HESABINI KOLAY KOLAY VEREMEYECEKSİN BAY KEMAL:
Sayın Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? yeceksin Bay Kemal!. Biz, demokrasi ve kalkınma devrimlerimizle CHP zihniyetinin, CHP faşizminin gizli iktidarına da son verdik.
CUMHUR İTTİFAKI OLARAK 2008'DE İLK ADIMI ATMIŞTIK:
Kanun teklifi diye Meclise sunulan metin sorunu tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, arzu edilen şekilde çözmekten çok uzak. Tam tersine, geçmişte olduğu gibi kötü niyetli yorumlar eliyle yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği teklifi daha öte bir teklifle mukabele edelim. Şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta samimiyse, dürüstse gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa... Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Üstelik bu konuda elimizde, Cumhur İttifakı olarak başlattığımız girişimle Meclisimizin 2008'de ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur. Mesele Anayasa düzeyine taşındığında daha kalıcı, daha sağlam bir iş ortaya çıkacak. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. 6'lı masadaki arkadaşlarını da al. Böylece CHP'ye, 14 yıl sonra, üzerindeki utanç lekelerinden en azından birini temizleme fırsatı vermiş olacağız.
ADIMLARIMIZLA ALEVİ KARDEŞLERİMİZİ ÜLKEMİZDEN KOPARMA PROJELERİNİ DE AKAMETE UĞRATACAĞIZ
HAYAT
tarzları üzerinden milleti birbirine düşürme çabalarının önünü muhalefete rağmen kestik. İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz.
HAYATLARIMIZDA AÇTIĞINIZ YARALARLA YÜZLEŞMEK SEÇİM ZAMANI MI AKLINIZA GELDİ?
28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek:
28 Şubat
post modern darbesinin üzerinden
çok uzun bir süre
geçti. Mağduriyetlerimizi
Erdoğan giderdi.
Kılıçdaroğlu daha yeni
bu açıklamaları gündeme
getiriyor. Neden seçime
yakın bir zamanda 28 Şubat'la
yüzleşiliyor. Şimdi mi aklına geldi.
Birçok mağdur mesleğinden oldu.
Sözden ziyade davranış önemli.
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas:
Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin
bir karşılığı yok.
Biz onların gerçek yüzlerini
19'lu yaşlarımızda
gördük.
Zulümlerinin izlerini
kendi
hayatlarımızda
yaşadık.
Erdoğan,
özgürlükleri
hayal
edemeyeceğimiz
noktalara
getirdi.
BU AYNI ZAMANDA BİR SAMİMİYET TESTİ
28 Şubat sürecinin başörtüsü mağdurlarından Nevin Öner Karakuş:
Eğer
anayasaya girmezse bir
yerlerde hep soru işareti
kalacak. Bir şekilde
devran değiştiği
an insanların
aynı zulmü
yaşama ihtimali her
zaman olacaktır. Bu aynı
zamanda samimiyet testi.
Bütün partilerin ortak
payda da buluşup ortak
bir paydada karar
verirseler samimi
olduklarını düşüneceğiz. Harun SEKMEN /
SABAH
CUMHUR İTTİFAKI BULUŞTU
Başörtüsü konusunda CHP'ye 'anayasa ile güvence altına alma' teklifi ve yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile evinde görüştü. Erdoğan, CHP'ye yaptığı çağrı konusunda Bahçeli'yi bilgilendirdi. En son 7 Haziran'da bir araya gelen iki liderin 4 ayın ardından yaptığı ve yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşmede gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yaptığı çağrı oldu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan'ın ayrıca yeni anayasa konusunda da Bahçeli'nin fikrini aldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra iki lider, iç siyaset ve dış politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.