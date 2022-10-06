Anayasa teklifiyle CHP’nin maskesi düştü

Geçmişte başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşanmışsa bunun sebebi CHP faşizmidir. Şimdi de başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindeler2008'de biz başörtüsü tartışmasını kökten çözecek Anayasa değişikliğini yaptık. Değişikliği büyük bir keyifle AYM'ye götürerek iptal ettiren Kılıçdaroğlu'yduCHP genel başkanı şimdi, bizim ömrümüzü verdiğimiz bir mücadeleyle çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkarııyorDürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye, utanç lekelerinden birini temizlersinBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında partililere ve ekran başındaki milyonlarca vatandaşa tarihi bir konuşmayla seslendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerinden yaptığı algı operasyonuna yanıt veren Erdoğan "Şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta samimiyse gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;2008'de biz başörtüsü tartışmasını kökten çözecek Anayasa değişikliği yaptık. Bunu CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını çiziyorum. İptal edilmeseydi daha o zaman başörtüsü gündemden çıkacaktı. Değişikliği büyük bir keyifle AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. CHP genel başkanı şimdi, bizim ömrümüzü verdiğimiz bir mücadeleyle çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkartıyor, bir teklif getiriyor. Girdiğimiz her seçimde birinci çıkmamızın gerisinde CHP faşizminin insanların ruhunda açtığı derin yaraların izlerini silmelerinin önemli payı var.Sayın Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? yeceksin Bay Kemal!. Biz, demokrasi ve kalkınma devrimlerimizle CHP zihniyetinin, CHP faşizminin gizli iktidarına da son verdik.Kanun teklifi diye Meclise sunulan metin sorunu tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, arzu edilen şekilde çözmekten çok uzak. Tam tersine, geçmişte olduğu gibi kötü niyetli yorumlar eliyle yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği teklifi daha öte bir teklifle mukabele edelim. Şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta samimiyse, dürüstse gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa... Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Üstelik bu konuda elimizde, Cumhur İttifakı olarak başlattığımız girişimle Meclisimizin 2008'de ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur. Mesele Anayasa düzeyine taşındığında daha kalıcı, daha sağlam bir iş ortaya çıkacak. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. 6'lı masadaki arkadaşlarını da al. Böylece CHP'ye, 14 yıl sonra, üzerindeki utanç lekelerinden en azından birini temizleme fırsatı vermiş olacağız.tarzları üzerinden milleti birbirine düşürme çabalarının önünü muhalefete rağmen kestik. İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz.28 Şubatpost modern darbesinin üzerindençok uzun bir süregeçti. MağduriyetlerimiziErdoğan giderdi.Kılıçdaroğlu daha yenibu açıklamaları gündemegetiriyor. Neden seçimeyakın bir zamanda 28 Şubat'layüzleşiliyor. Şimdi mi aklına geldi.Birçok mağdur mesleğinden oldu.Sözden ziyade davranış önemli.Kılıçdaroğlu'nun söylemlerininbir karşılığı yok.Biz onların gerçek yüzlerini19'lu yaşlarımızdagördük.Zulümlerinin izlerinikendihayatlarımızdayaşadık.Erdoğan,özgürlüklerihayaledemeyeceğimiznoktalaragetirdi.Eğeranayasaya girmezse biryerlerde hep soru işaretikalacak. Bir şekildedevran değiştiğian insanlarınaynı zulmüyaşama ihtimali herzaman olacaktır. Bu aynızamanda samimiyet testi.Bütün partilerin ortakpayda da buluşup ortakbir paydada kararverirseler samimiolduklarını düşüneceğiz.SABAHBaşörtüsü konusunda CHP'ye 'anayasa ile güvence altına alma' teklifi ve yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile evinde görüştü. Erdoğan, CHP'ye yaptığı çağrı konusunda Bahçeli'yi bilgilendirdi. En son 7 Haziran'da bir araya gelen iki liderin 4 ayın ardından yaptığı ve yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşmede gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yaptığı çağrı oldu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan'ın ayrıca yeni anayasa konusunda da Bahçeli'nin fikrini aldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra iki lider, iç siyaset ve dış politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.