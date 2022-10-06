Türkiye, 81 yıl önce Yunan halkına umut ve barış taşıdı

Bugün 6 Ekim... İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü. Ancak bu tarih aynı zamanda Türkiye'nin Yunanistan'a yaptığı en büyük yardım seferberliğninin de yıldönümü.2. Dünya Savaşı sırasında Almanya destekli İtalya, Ekim 1940'da Yunanistan'ı işgal etti. Türk halkı komşusuna yardım eli uzattı.Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 yıl önce denize dökülen Yunanistan ordusunun halkına yardım etmek için alınan karara imza attı. Böylece bu ülkeye dostluk elini uzatan ilk ülke Türkiye olacaktı. Yurt çapında başlatılan kampanya ile ilaç ve yiyecekten oluşan binlerce ton malzeme toplandı. Yunanlar'a karşı kazandığımız Kurtuluş Savaşı'ndan adını alan 'Kurtuluş' gemisi açlıktan harap düşen Yunan halkına umut ve barış taşıdı.İlk sefer, 6 Ekim 1941'de Karaköy Rıhtımı'ndan binlerce kişi tarafından gözyaşları içinde uğurlandı. Gemi, Ege'nin diğer kıyısında, Pire Limanı'nda hayata tutunacak Yunanlar tarafından sevinç çığlıklarıyla karşılandı...Kurtuluş, sonraki aylarda 4 sefer daha gerçekleştirdi ve yaklaşık 8 bin ton insani yardımı Yunan halkına ulaştırdı.21 Şubat gecesi, 2 gün önce 2 bin ton yiyecekle İstanbul'dan ayrılan Kurtuluş, Marmara Adası açıklarında fırtınada kayalıklara bindirdi ve battı. Yardım seferleri 6 ay aksasa da Türkiye hassasiyetini korudu ve toplam 50 bin ton ton gıda yardımını Dumlupınar, Tunç, Konya, Güneysu ve Aksu gemileri ile 1946 yılına kadar Yunanistan'a yardım gönderdi.