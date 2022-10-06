Van’da evlat nöbetindeki anne: Ne günümüz gün ne bayramımız bayram

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 46'ncı haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. 34 ailenin katıldığı eylemde HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı.



Güllü Ereğli, 8 yıldır haber alamadığı oğlu Nevzat'ı HDP'den istediğini söyledi. Oğlunun öğretmen olmak istediğini ve üniversite okuduğu sırada kaçırıldığını belirten Ereğli, "HDP onun hayallerini çaldı. Ben oğlumu istiyorum. Her zaman buraya gelip bu acıyı çekiyoruz. Nevzat'ın hayallerini çalıp hayatını kararttılar. Oğluma sesleniyorum; devletimiz büyük bir devlet, sizi kandırdılar oğlum, dön gel" diye konuştu.



Hakkari'den gelen annelerden Zümrüt Salim de oğlu Hamza'nın hafızlık okuduğunu ve 14 yaşındayken kaçırıldığını söyledi. Salim, günlerinin çok kötü geçtiğini belirterek, "Bizim günümüz zehir gibi geçiyor. Biz evlat acısı çekiyoruz. Allah onlara da göstersin. Ne günümüz gün ne bayramımız bayram. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum sen bunu görüp, duyarsan gel. Ben perişan oldum" dedi.