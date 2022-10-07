AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş’tan KYK borcu açıklaması: Faizler siliniyor

ÖĞRENİM KREDİSİ

Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.