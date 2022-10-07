AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş’tan KYK borcu açıklaması: Faizler siliniyor

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.
İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar.