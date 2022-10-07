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Giriş Tarihi: 7.10.2022 13:40 Son Güncelleme: 7.10.2022 14:06

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan KYK borcu açıklaması: Faizler siliniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş’tan KYK borcu açıklaması: Faizler siliniyor

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş KYK borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.

İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar.

ÖĞRENİM KREDİSİ
Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.

2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan KYK borcu açıklaması: Faizler siliniyor
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