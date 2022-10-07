Anketçi aklıyla kalesine gol attı

CHP'lilerin bile şaşırdığı şekilde önce başörtüsü açıklaması yapan, ardından yasa teklifi veren Kılıçdaroğlu'na eski danışmanı ve CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Okan Konuralp ile ANAR anket şirketinin sahibi İbrahim Uslu'nun akıl hocalığı yaptığı anlaşıldı.Başörtüsü açıklaması, önceki gün duyurulunca özellikle tabanda resmen kıyamet koptu. Bazı partililer 'Kim bu aklı verdiyse. Kemal Bey'in bu çıkış Erdoğan'a müthiş gollük bir pas oldu. Erdoğan da o pası değerlendirip, gol attı" yorumunda bulundu.Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışından hiçbir CHP MYK üyesi veya grup Başkanvekilinin de haberinin olmadığı, partinin ağır toplarının bile olayı sosyal medyadan öğendiği ortaya çıktı.