Barış masasına Türkiye damgası

Küresel ve bölgesel meselelerde yürüttüğü dış politika ile marka haline gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Prag'da kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle AB'ye üyelik sürecindeki ülkeler ve çevre ülkeleri bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl koridoru anlaşmasının da mimarı olarak büyük ilgi gördü.Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki krizi bitiren, bölgede estirdiği barış rüzgarlarıyla dünyanın dikkatini üzerine çeken Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Erdoğan'ın yüksek özgüveni ve rahatlığı diğer liderlerin dikkatini çekti.Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya gelen Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la ikili görüşmesi ise iki ülke arasında 13 yıl aradan sonra liderler düzeyinde gerçekleşen ilk görüşme oldu.Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir süre sohbet etti. Avrupa Siyasi Topluluğu gibi tüm ülkelerin eşit statüde bir araya geldiği toplantıya Türkiye damga vururken, Avrupa'nın güvenliği ve barışın önemi üzerinde duruldu.Zirvenin bir sonraki toplantısının İngiltere'de yapılması planlanırken, bir sonraki toplantıya Türkiye'nin talip olduğu öğrenildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini akamete uğratıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bugün İstanbul'da, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergâhını ziyaret etmesi, ardından devlet desteği ile inşa edilen yerleşkenin açılışını yapması planlanıyor. Erdoğan'ın törende 8 ilde inşa edilen 8 ayrı cemevinin açılışını da yapması bekleniyor.