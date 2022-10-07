Başörtümüzü kirli siyasetine alet etme

SABAH, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerinden oynadığı kötü senaryoyla yazılmış kanun teklifi oyununu ve Başkan Erdoğan'ın "Samimiysen gel, Anayasa ile çözelim" çağrısını kirli zihniyetin mağdurlarına sordu. Vesayet zulmünü yaşayan Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlar CHP liderine 'Kirli siyasetine başörtümüzü alet etme' diye ses yükseltirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal güvence çıkışını destekledi. İşte görüşler;Kılıçdaroğlu'na açık mektubumdur. 28 Şubat sürecinde eğitim hakkı elinden alınan on binlerce kadın öğrenciden biriyim. 15 yaşında, başörtüsüyle eğitim almak isterken günlerce nezarette tutuldum. Defalarca okuldan tasdikname ile atıldım. Başörtüsüne bez parçası diyerek aşağılayan Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetinin, bugün helalleşmeden ve yaraları kapatmaktan bahsetmesi maalesef inandırıcı gelmiyor. Yaptığınız açıklamalar; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktan başka bir işe yaramıyor. Aklımızla alay etme. Kirli siyasetine başörtümüzü alet etme.Seçime yönelik bir algı hareketi. Başörtülü kadınlara yapılanları unutmadık, unutmayacağız. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın teklifi karşısında da şuanda tabir yerindeyse 8 çiziyor. Bu işte kimin samimi kimin yapmacık olduğu ortaya çıktı.Özgürce başörtülü çalışabiliyorsam bu sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde.Geçmişte başörtüsü için '1 metre karelik bez parçası' diyen zihniyetten gelen Kılıçdaroğlu başörtüsü savunucusuna dönüştü. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefeti resmen şah mat yaptı.Başörtüsü anayasa ile güvence altına alınırsa sorun kalmaz. CHP samimi değil.Cumhurbaşkanımızın teklifini destekliyoruz.Başörtüsünün anayasaya ile güvence altına alınmasını tüm kalbimle destekliyorum.Başörtü ile okula giremezdik. İnşallah Anayasa'ya da girer.Bu ülke ikna odalarını asla unutmaz. Kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın.Geçmişte üniversite önlerinde yaşananları bu ülke hiçbir zaman unutmaz.Eğitim özgürlüğü engellendi. Başı açık insana nasıl saygı duyuyorlarsa, başörtülü kadına da saygı göstermeliler.Eskiden olsa, başörtümle muhtar olamazdım. Anayasa ile güvence altına alınmasını istiyorum. Bu bizim özgürlük mücadelemizin kutsal davasıdır.Özgürlüğü bizlere Erdoğan getirdi. Bugün başörtüsü, birilerinin siyasi oyunlarının parçası olamaz.Hükümet değiştiği zaman kapalı vatandaşlarımızı rahat bırakmazlar.Başörtüsü, Cumhurbaşkanımız sayesinde sorun olmaktan çıktı.SABAH