Başörtümüzü kirli siyasetine alet etme

SABAH, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerinden oynadığı kötü senaryoyla yazılmış kanun teklifi oyununu ve Başkan Erdoğan'ın "Samimiysen gel, Anayasa ile çözelim" çağrısını kirli zihniyetin mağdurlarına sordu. Vesayet zulmünü yaşayan Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlar CHP liderine 'Kirli siyasetine başörtümüzü alet etme' diye ses yükseltirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal güvence çıkışını destekledi. İşte görüşler;
İlknur Daşdemir:
Kılıçdaroğlu'na açık mektubumdur. 28 Şubat sürecinde eğitim hakkı elinden alınan on binlerce kadın öğrenciden biriyim. 15 yaşında, başörtüsüyle eğitim almak isterken günlerce nezarette tutuldum. Defalarca okuldan tasdikname ile atıldım. Başörtüsüne bez parçası diyerek aşağılayan Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetinin, bugün helalleşmeden ve yaraları kapatmaktan bahsetmesi maalesef inandırıcı gelmiyor. Yaptığınız açıklamalar; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktan başka bir işe yaramıyor. Aklımızla alay etme. Kirli siyasetine başörtümüzü alet etme.
Selda Avcı (Kamu çalışanı- Kayseri):
Seçime yönelik bir algı hareketi. Başörtülü kadınlara yapılanları unutmadık, unutmayacağız. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın teklifi karşısında da şuanda tabir yerindeyse 8 çiziyor. Bu işte kimin samimi kimin yapmacık olduğu ortaya çıktı.Özgürce başörtülü çalışabiliyorsam bu sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde.
Fatoş Yurduseven (Adana):
Geçmişte başörtüsü için '1 metre karelik bez parçası' diyen zihniyetten gelen Kılıçdaroğlu başörtüsü savunucusuna dönüştü. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefeti resmen şah mat yaptı.
Gülay Çetin (Ev kadını- Trabzon)
Başörtüsü anayasa ile güvence altına alınırsa sorun kalmaz. CHP samimi değil.
Suzan Tek (Trabzon):
Cumhurbaşkanımızın teklifini destekliyoruz.
Elif Erdol (Üniversite öğrencisi-Trabzon):
Başörtüsünün anayasaya ile güvence altına alınmasını tüm kalbimle destekliyorum.
Şeyda Erol (Ev kadını- Trabzon):
Başörtü ile okula giremezdik. İnşallah Anayasa'ya da girer.
Demet Akbaba (Ev kadını- Antalya):
Bu ülke ikna odalarını asla unutmaz. Kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın.
Fatma Keser (Ev kadını- Antalya)
Geçmişte üniversite önlerinde yaşananları bu ülke hiçbir zaman unutmaz.
Fatma Öktem (Aydın):
Eğitim özgürlüğü engellendi. Başı açık insana nasıl saygı duyuyorlarsa, başörtülü kadına da saygı göstermeliler.
Songül Çelik (Muhtar- Ardahan):
Eskiden olsa, başörtümle muhtar olamazdım. Anayasa ile güvence altına alınmasını istiyorum. Bu bizim özgürlük mücadelemizin kutsal davasıdır.
Özge Akgül (İşçi- Erzurum):
Özgürlüğü bizlere Erdoğan getirdi. Bugün başörtüsü, birilerinin siyasi oyunlarının parçası olamaz.
Menşure Yılmaz (Ev kadını-Kocaeli):
Hükümet değiştiği zaman kapalı vatandaşlarımızı rahat bırakmazlar.
Arzu Arslan (Ev kadını- Kocaeli):
Başörtüsü, Cumhurbaşkanımız sayesinde sorun olmaktan çıktı.
Harun SEKMEN- Ali ALTUNTAŞ- Ziya RAMOĞLU- Özgür ÖZDEMİR- Erdoğan ÖZTÜRK- Ceyhan TORLAK- Furkan NEHRİ- Mehmet AVŞAR/
SABAH