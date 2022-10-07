“İşkence” davası ertelendi! CHP’li belediye başkanı da yargılanıyor

Şükrü Benli adlı gazetecinin Bulgaristan'da kaçırılarak "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla haklarında 50 yıl hapis istemiyle dava açılan ve CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da bulunduğu 6 kişinin yargılanmasına Edirne'de devam edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda darbecilerin şerefine kaldırdığı görüntüleri çeken ve elinde bulunduran Benli'yi Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde bir arabaya zorla bindirerek kaçırdıkları ve görüntüleri elde etmek amacıyla işkence yaptıkları iddiasıyla S. Y., O. K., Ş. G., ve M. T. ile bu kişileri azmettirdiği gerekçesiyle Gürkan hakkında Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Benli de aynı davada 15 Temmuz gecesi çekilmiş görüntülerle Gürkan'a şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor.

Dün (Cuma) yapılan duruşmaya Başkan Gürkan katılmazken dosyanın tek tutuklu sanığı M. T., cezaevi ve mahkeme salonu arasında kurulan SEGBİS bağlantısıyla ifade verdi. Tutuklu sanık M. T.'nin tahliye isteği, sabit ikametgah sahibi olması, savunmasının alınması, karartılacak delil kalmaması ve cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak kabul edildi. Tahliye edilen M. T., hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.