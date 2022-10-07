Maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları siliniyor

Koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve maske cezalarına af geliyor. AK Parti'nin yaklaşık 50 maddeden oluşan ve bugün TBMM Başkanlığı'na eklenen torba yasa teklifine son dakikada eklenen düzenlemeye göre, binlerce vatandaş maske takmadıkları için kendilerine kesilen cezaları ödemek zorunda kalmayacak.Pandemi sürecine ilişkin bir başka yeni düzenleme ise kısa çalışma ödeneği ile ilgili. Kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda yaklaşık 200 bin dosya bulunuyor. Torba teklifte KYK borçlarının silinmesi gibi daha önce kamuoyu ile paylaşılan düzenlemeler de yer alıyor.