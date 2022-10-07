Okul öncesinde rekor atılım

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Turkuvaz Medya Merkezi'nde SABAH yazarları Hilal Kaplan, Dilek Güngör, İsa Tatlıcan, Sait Gürsoy ile Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Haber Müdürü Nazif Karaman, Daily SABAH Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ile SABAH Gazetesi Eğitim Editörü Ceyda Karaaslan ile bir araya geldi. Bakan Özer eğitimde son dönem yapılan çalışmaları anlattı. Bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu hatırlatan Bakan Özer "Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı. Aslında bu da eğitimde erişimin artırılmasına ana kemik kilitlerinden bir tanesiydi" dedi. Bakan Özer Türkiye'de eğitimin geldiği noktayı şöyle özetledi:2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11 idi. Yani 5 yaştaki 100 çocuğumuzun sadece 11'i okul öncesi eğitimde kendisine yer bulabiliyordu. Biz göreve geldiğimizde yüzde 78 idi, bugün ise bu oran yüzde 94'e çıktı. 2021'de İstanbul'da 5 yaş okullaşma oranı yüzde 45 idi. Şimdi İstanbul'da bu oran yüzde 87'ye çıktı. 20 bin öğrenci köylerde anaokullarına kavuştu.Ortaöğretimde 2000'li yıllardaki okullaşma oranı yüzde 44, bugün bu oran yüzde 90. Yani o yıllarda lise çağı nüfusundaki 100 gencimizin sadece 44'ü okuldaydı, 56'sı okul dışındaydı. Şimdi yüzde 90. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları 2000'li yıllarda yüzde 14, şu anda yüzde 48'e erişti. Son 20 yıl, eğitimin kitleselleşmesiyle önemli bir döneme karşılık geliyor. Son 20 yılda ortaokuldaki kız çocuklarının okullaşma oranları 2016'dan, yükseköğretimde 2014'ten itibaren erkekleri geçti.Biliyorsunuz iki tane kol var. Biri meslek liseleri diğeri mesleki eğitim merkezleri. Mesleki eğitim merkezlerinde 25 Aralık 2021'de bir kanun değişikliğine gittik. O gün itibarıyla tüm Türkiye'de 159 bin çırak, kalfa vardı. Bugün 850 bin çırak ve kalfa oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı, yıl sonunda hedefimiz 1 milyon çırak kalfa olması. 1 milyonu da geçeceğiz. Mesleki eğitim merkezinde başlayan herhangi birisi ayda 1700 lira alıyor ve iş kazalarına, meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Kalfa 2 bin 700 lira alıyor.Meslek liselerinde artık üretim var. Öğrenci ve öğretmen, üretime yaptığı katkı kadar da pay alıyor. 200 milyonlarla aldığımız üretim kapasitesini 2021 yılında 1,2 milyara çıkardık. aldılar. Öğrencilerimiz 50 milyona yakın bir pay aldı. Öğretmenlerimiz de 112 milyona yakın pay aldılar ama en kritik olan şey eğitimin kalitesi arttı.Mesleki ve teknik eğitimde Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi, öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin tescil edilerek ekonomik bir değere dönüşmesini sağlamak için mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesinde farklı alanlarda 55 Ar-Ge merkezi kuruldu.Meslek lisesi öğrencileri 74 tane ürünün patentini aldı ve ticarileşmesini sağladı. İhracat yapmaya başladı. Fransa'ya kâğıt havlu ihracatı yaptılar, üstelik o havluyu üreten makineyi de kendileri yaptılar.Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 2 ayda tüm okullarımıza kütüphane yaptık. 2 ayda 16 bin 361 tane kütüphane yaptık. Mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini kullandık, mobilyalarımızı onlar üretti. 28 milyon kitap vardı, 80 milyona çıkardık. Yıl sonu hedefimiz 100 milyona ulaşmak.