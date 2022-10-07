Savcı katili terörist ininde öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kobani kent merkezinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG sözde Kobani Sorumlusu Koçero Batman ve Koçero Amed kod adlı Hasan Demertaş etkisiz hale getirildi.2001'de PKK'ya katılarak ve Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında örgüt faaliyeti yürüten terörist Demertaş, 19 Eylül 2012'de adliye lojmanındaki evine gitmekte olan Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile bir taksicinin şehit edilmesi olayına bizzat katıldığının tespit edilmesinin ardından hedef listesine alındı.MİT'in uzun soluklu takibi neticesinde Demertaş'ın 2012'de Dersim Eyaleti Ali Boğazı Bölge Sorumlusu, 2016'da PKK/YPG Suriye Cerablus Cephesi Sorumlusu, 2017'de Kobani Miştenur Karargâhı Sorumlusu, 2019'da Kobani Mevzilendirme Sorumlusu, 2020'den itibaren de Kobani Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görev yaptığı belirlendi.Öte yandan Demertaş'ın, Suriye Munbiç'te ABD'li yetkililerle temasta bulunduğu öğrenildi. Bu süre zarfında Kobani çevresindeki Türkiye hudut hattında güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını verdi ve yönetti.