Utanç karesindeki o isimlerden tokat üstüne tokat yedi

27 Şubat2008'de dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav, grup başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay üniversitelerde başörtüsü serbestisi getiren kararın iptali için 58 sayfalık dilekçeyle Anayasa Mahkemesi'ne koşmuş, koridorlarda gülerek poz vermişti. O karedeki isimlerden Önder Sav "Attıkları imzayı unutanların iptal başvurusunu tekrar tekrar okumasını tavsiye ederim" dedi. Kemal Anadol ise "Tavrım net. O günkü imzamızın bugün de güçlü şekilde arkasındayım" dedi. CHP Eski milletvekili Mehmet Ziya Yergök de "6'lı masadaki ortaklarına hoş görünmeye çalışıyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.