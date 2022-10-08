Başkan Erdoğan, Balıkesir’de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de toplu açılış töreninde vatandaşlara sesleniyor...



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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Pankart asılmış, dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama hatırlatmam gerekecek. Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana altılı masa. Bizim milletimiz böyle, kimsenin aklına gelmeyeni koyarlar masaya.

Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel yoktur.

"BALIKESİR BUGÜN BİR BAŞKA

Türküde ne diyor; karanfil oylum oylum, geliyor selvi boylum, geç buradan şen olur benim gönlüm. Biz de gönlümüzü şen etmek için Balıkesir'deyiz. Maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum, bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Rabbim, eliniz, diliniz dert görmesin diyorum ve dua ediyorum. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı'yla geleceğe yürümeye var mıyız?

Toplam yatırım bedeli 10.8 milyar lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır.

Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik, eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu ana başlıkları ulaşım, enerji, tarım, dış politikayla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. Eğitimle başlıyoruz dedim.

COŞKULU KALABALIK TARAFINDAN KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için geldiği Balıkesir'de coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.



Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı. Cengiz Topel Caddesi'nden şehre giren Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Yol boyunca vatandaşları selamlayan Erdoğan'ı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı karşıladı. Binlerce vatandaş otobüsün önüne geçince kısa süreli izdiham yaşandı. Erdoğan ise çocuklara oyuncak dağıttı.

Erdoğan, otobüsün içinden kısaca hitap ederek herkesi miting alanına çağırdı ve sandıkların 8 ay sonra Balıkesir'de patlayacağını söyledi.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, miting için Kuvayi Milliye Meydanı'na hareket etti.